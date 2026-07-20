Nestlé, sempre meno nutrizione umana

"L’operazione rientra in una nuova fase della strategia di business del Gruppo": Nestlé conferma di volersi dedicare sempre meno alla nutrizione umana e annuncia investimento di circa 560 milioni di euro (pari a 520 milioni di franchi svizzeri) in Italia, con la costruzione a Mantova di un nuovo hub integrato che unisce lo stabilimento produttivo Nestlé Purina dedicato al petfood umido e il polo logistico a servizio di diversi brand del Gruppo. "L’importante operazione - precisa una nota - rientra nel piano di sviluppo di Nestlé, che punta a concentrare risorse e investimenti su specifiche aree strategiche per la crescita ed espansione del Gruppo, tra cui il petfood, facendo leva sulle potenzialità di sviluppo di Purina.

Il sito produrrà alimenti umidi super premium per cani e gatti per alcuni dei marchi chiave di Purina, operando in uno dei segmenti a più rapida crescita con, in particolare, il wet cat food in aumento dell’8% all’anno in Europa. In un mercato che solamente in Italia, nel 2025, ha raggiunto un valore di 5,3 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi nel petfood, il progetto intercetta un’importante opportunità per il Gruppo e per l’intera categoria. Questo sito produttivo si affianca allo storico stabilimento di Purina di Portogruaro, che vanta 40 anni di attività e rappresenta oggi una delle fabbriche più avanzate del network europeo Purina in termini di tecnologie produttive e performance ambientali.

“Il nuovo stabilimento dedicato al business Purina per il petfood umido e il polo distributivo rafforzano la nostra presenza nel Paese e nel cuore dei corridoi logistici europei, permettendoci di servire i mercati con maggiore velocità e qualità, supportando la crescita del Gruppo”, dichiara Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia.

“Il nuovo stabilimento di Mantova rappresenta un investimento chiave per sostenere lo sviluppo futuro di Purina e una crescita industriale che vede l’Italia confermare la sua rilevanza all’interno del network europeo, anche grazie alla presenza consolidata dello stabilimento di Portogruaro, che opera in maniera virtuosa da quarant’anni”, commenta Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e direttore regionale di Purina Sud Europa.

Il progetto nel territorio mantovano prevede l’avvio dell’operatività e l’integrazione dell’hub produttivo e logistico a partire dal 2029.