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Covivio, cambio della guardia ai vertici
Christophe Kullmann nuovo ad: vice ad sono l'italiano Alexei Dal Pastro e Aude Grant
Il consiglio di amministrazione di Covivio, riunitosi oggi sotto la presidenza di Jean-Luc Biamonti, ha deciso di rinnovare il mandato di amministratore delegato di Christophe Kullmann per un nuovo periodo di quattro anni, fino all'assemblea generale chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2030. Covivio è una delle grandi firme dell'immobiliare mondiale, specializzata nell'hotellerie ricordiamo...
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EFA News - European Food Agency
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