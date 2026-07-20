Pac. Copagri: punto su campagna 2026 e su innovazioni tecnologiche

“Il futuro dell’agricoltura italiana, legato a doppio filo all’innovazione tecnologica applicata al comparto, passa sempre di più dalla gestione dei dati e delle informazioni, dalla loro messa a sistema e dal sempre più stretto rapporto che intercorre tra la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni di settore; forte di questa convinzione, la Copagri intende continuare a stringere e rafforzare il confronto e la sinergia con Agea sulla base della comunione d’intenti emersa durante l’ultimo Consiglio Generale della Confederazione”. Lo evidenzia il presidente della Copagri Tommaso Battista, spiegando che muove da queste premesse l’iniziativa “Chiusura della campagna Pac 2026 e innovazioni tecnologiche introdotte”, in programma giovedì 23 luglio, dalle ore 9:30 a Torricella (TA).

“Un futuro che, di riflesso, passa quindi dalle innumerevoli innovazioni introdotte negli ultimi mesi da Agea, con particolare riferimento agli sviluppi legati alla gestione del Fascicolo Aziendale e dei dati geospaziali, ma anche alla rilevanza della Carta Nazionale dell’Uso del Suolo (CNdS), del Sistema di Monitoraggio delle Superfici (Ams) e degli applicativi per l’utilizzo delle foto georeferenziate”, prosegue il presidente, spiegando che “proprio questi temi, imprescindibili per lo sviluppo dell’agricoltura in ragione delle loro molteplici ricadute sulla redditività e la sostenibilità delle aziende, saranno al centro dell’iniziativa”.

Ai lavori, che si svolgeranno presso l’azienda agricola Erminio Campa (cantina), situata sulla SP129, interverranno il direttore di Agea Fabio Vitale, il direttore dell’Organismo di Coordinamento di Agea Salvatore Carfì, il direttore della Direzione Digital Transformation di Agea Francesco Sofia e il direttore dell’Organismo Pagatore di Agea Christian Patti, che si soffermeranno sulla questione degli anticipi Pac e approfondiranno gli aspetti tecnici delle innovazioni messe in campo dall’Agenzia; i lavori, introdotti dal presidente della Copagri Taranto Erminio Campa e conclusi dal presidente della Copagri Tommaso Battista, saranno seguiti da una dimostrazione in campo dell’utilizzo dell’App Agrifoto Monitoraggio.