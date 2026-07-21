Bbq Day: per metà degli italiani la grigliata si gusta anche nel bicchiere

La cottura alla brace ha origini antichissime e in Italia si è evoluta nel tempo in una tradizione gastronomica profondamente legata alla convivialità. La griglia è infatti da sempre protagonista di pranzi all’aperto, feste e momenti di condivisione, soprattutto durante la bella stagione. In occasione del Bbq International Day (1 agosto 2026), emerge un nuovo trend: per 1 italiano su 2 la scelta di cosa bere dipende prima di tutto da ciò che viene servito in tavola, segno che il barbecue si sta trasformando in un’esperienza sempre più personalizzata, in cui le bevande contribuiscono a valorizzare i sapori della griglia.

A confermarlo sono i risultati di un’indagine, condotta da Sodastream, azienda specializzata nella preparazione domestica di acqua frizzante e bevande gasate, e Bbq4All, la più grande community italiana dedicata al barbecue e al grilling, per esplorare le nuove abitudini e comportamenti degli italiani in fatto di grigliata. Per il 62% degli italiani, infatti, l’estate ha il volto della grigliata con amici o in famiglia, confermando come il barbecue sia sempre più un'esperienza sociale oltre che gastronomica.

E, proprio all'interno di questa esperienza, le bevande assumono un ruolo tutt'altro che secondario. Tra gli elementi irrinunciabili di una grigliata ben riuscita, gli intervistati collocano, infatti, le bevande al terzo posto con il 70%, dietro solo a cibo (92%) e compagnia (83%) e nettamente davanti a musica (11%) e location (7%). Per sette griller su dieci, infatti, una grigliata senza le bevande giuste è una grigliata mancata. Ma è soprattutto il rapporto con le bevande a raccontare come stiano cambiando le abitudini degli italiani.

Rimanendo solo seconda alla birra, tra le opzioni analcoliche, l'acqua frizzante si afferma come la preferita: viene scelta dal 79% degli intervistati come bibita gassata di riferimento e dal 54% durante le lunghe cotture alla griglia. Inoltre, il 71% la considera la soluzione ideale per rinfrescare il palato dopo i sapori intensi e affumicati tipici del barbecue. Le bollicine, inoltre, non restano più confinate al momento del consumo ma trovano spazio anche nelle preparazioni, in particolare come base per cocktail e mocktail (33%), nelle marinature (27%), nelle salamoie per la carne (21%) e nelle salse Bbq fatte in casa (5%), mentre un ulteriore 24% afferma di non averle ancora utilizzate ma di volerlo fare. Anche il desiderio di personalizzare le bevande è sempre più diffuso, 1 italiano su 2 ha dichiarato, infatti, di creare ricette su misura aggiungendo agrumi, erbe aromatiche e altri ingredienti. Chi sceglie di farlo cerca soprattutto un effetto più rinfrescante (82%) e un'esperienza che richiami il mondo della mixology (66%).