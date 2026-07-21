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Turismo Italia, meno male che ci sono gli stranieri
Studio Xenia-Nomisma: 1° trim presenze +7,3%, spesi 9,1 mld di euro
In un contesto macroeconomico segnato dalle tensioni geopolitiche, dal rincaro energetico e da consumi domestici sotto pressione, il turismo italiano "conferma una resilienza strutturale: le presenze crescono, la domanda internazionale si rafforza e l'interesse degli italiani per il viaggio resta elevato nonostante la cautela che caratterizza gli altri ambiti di spesa". È quanto emerge dall'analisi...
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EFA News - European Food Agency
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