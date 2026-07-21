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CLARA MOSCHINI

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Grano duro/2.Tavolo al Masaf

Confcooperative: siamo in grado di garantire una migliore valorizzazione del cereale

Come valorizzare il grano duro italiano? Premiando in primo luogo le forme organizzate di produttori. Lo ha ribadito oggi il presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Raffaele Drei partecipando al tavolo convocato al Masaf per affrontare la crisi del grano duro. “I fondi pubblici - ha spiegato Drei - dovrebbero premiare i produttori che scelgono di aggregarsi in cooperative e Organizzazioni di...

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EFA News - European Food Agency
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