Grano duro/2.Tavolo al Masaf

Come valorizzare il grano duro italiano? Premiando in primo luogo le forme organizzate di produttori. Lo ha ribadito oggi il presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Raffaele Drei partecipando al tavolo convocato al Masaf per affrontare la crisi del grano duro. “I fondi pubblici - ha spiegato Drei - dovrebbero premiare i produttori che scelgono di aggregarsi in cooperative e Organizzazioni di...