De Cecco, closing su RossoGargano
Completata l’acquisizione della società consortile agricola di Foggia produttrice di pomodori
F.lli De Cecco ha completato l’acquisizione dell capitale sociale di RossoGargano, società consortile agricola per azioni con sede in Foggia. L'operazione è arrivata al closing definitivo dopo che De Cecco ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e verificato le condizioni previste dal contratto firmato il 1° giugno 2026 (leggi notizia EFA News(.
RossoGargano, con sede a Foggia, è un primario operatore nel settore della produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Attraverso l'attività dei suoi consorziati, la società gestisce e programma la coltivazione della materia prima, si occupa della trasformazione dei prodotti agricoli dei soci e di terzi presso i propri stabilimenti e ne promuove l'immissione sul mercato.
"Siamo particolarmente lieti di aver portato a termine questa operazione, del valore di circa 70 milioni di euro - spiega Filippo Antonio De Cecco, presidente del consiglio di amministrazione di F.lli De Cecco - L'acquisizione rappresenta un'importante tappa strategica per il Gruppo De Cecco, poiché ci permetterà di integrare e consolidare ulteriormente la nostra filiera produttiva, accrescere l'efficienza e la redditività in un comparto nel quale vantiamo già una solida presenza e offrire ai consumatori prodotti la cui qualità è garantita dal controllo diretto dell'intero ciclo produttivo, dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione sul mercato. Siamo convinti che questa operazione costituisca un passaggio determinante nel percorso di sviluppo e di crescita del nostro Gruppo".
EFA News - European Food Agency