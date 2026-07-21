De Cecco, closing su RossoGargano

F.lli De Cecco ha completato l’acquisizione dell capitale sociale di RossoGargano, società consortile agricola per azioni con sede in Foggia. L'operazione è arrivata al closing definitivo dopo che De Cecco ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e verificato le condizioni previste dal contratto firmato il 1° giugno 2026 (leggi notizia EFA News(.

RossoGargano, con sede a Foggia, è un primario operatore nel settore della produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Attraverso l'attività dei suoi consorziati, la società gestisce e programma la coltivazione della materia prima, si occupa della trasformazione dei prodotti agricoli dei soci e di terzi presso i propri stabilimenti e ne promuove l'immissione sul mercato.

"Siamo particolarmente lieti di aver portato a termine questa operazione, del valore di circa 70 milioni di euro - spiega Filippo Antonio De Cecco, presidente del consiglio di amministrazione di F.lli De Cecco - L'acquisizione rappresenta un'importante tappa strategica per il Gruppo De Cecco, poiché ci permetterà di integrare e consolidare ulteriormente la nostra filiera produttiva, accrescere l'efficienza e la redditività in un comparto nel quale vantiamo già una solida presenza e offrire ai consumatori prodotti la cui qualità è garantita dal controllo diretto dell'intero ciclo produttivo, dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione sul mercato. Siamo convinti che questa operazione costituisca un passaggio determinante nel percorso di sviluppo e di crescita del nostro Gruppo".