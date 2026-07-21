Confimprese: Mario Resca confermato presidente

L’assemblea annuale Confimprese riunita a Baveno, in occasione del Retail Summit, rinnova il consiglio direttivo: eletti 39 consiglieri, di cui 18 nuovi e 21 confermati rappresentativi di tutti i settori merceologici. Riconfermato alla presidenza per il prossimo triennio alla guida dell’associazione, il cavaliere del Lavoro Mario Resca.

Nella ristorazione sono stati eletti Gabriele Belsito, general manager Europe Eataly; Giovanni Ferrieri, presidente Gioia Group; Mario Perego, head hr Cigierre; Francesco Mazzo, presidente Cda Tramezzino.it; Alessandro Ravecca, presidente Cibiamo Group; Alessandra De Gaetano, consigliera delegata Lagardère Travel Retail; Alessandro Medi, Ceo Dispensa Emilia; Alberto Salvadego, amministratore delegato Panfé, e Alberto Volpe, direttore generale Italia del Gusto.

In abbigliamento-accessori Gaetano Nigri, country manager Lpp Italy, e Francesco Pinto presidente Inticom.

In salute & benessere Samuele Frosio, amministratore unico Rsg Group Italia, ed Eduardo Montefusco, Ceo e fondatore FitActive.

Nei servizi Maurizio Pascarini, Ceo Facile.it. Nell’entertainment Roberto Merlini, Cco Feltrinelli. In casa-arredo Salvatore Taccini, direttore real estate Coin. Nell’elettronica di consumo ed energia, Andrea Scozzoli, chief retail officer Unieuro, e Marco Sanza, responsabile mercato Italia Enel Italia.

Tra i consiglieri sono stati confermati Mario Resca, presidente Confimprese; Francesco Montuolo, vicepresidente Confimprese; Davide Guardamagna, avvocato Gealex, e Mario Maiocchi, consigliere Confimprese. Nicola Minelli è stato nominato direttore generale Confimprese.

Cresce anche la base associativa di Confimprese del +1,3% con l’ingresso dall’anno sociale gennaio 2025 a luglio 2026 di 27 nuovi associati tra cui Latteria Soresina, Wind Tre, Wuerth, Hugo Boss, Loacker, Agrifarma, che rappresentano nel mondo 14.874 punti vendita e un fatturato di 37 miliardi di euro e in Italia 2.260 punti vendita e 6 miliardi e 633 milioni di euro di fatturato. In forte crescita dell’11% i retail partner: 24 nuovi ingressi per un fatturato globale mondo di oltre 134 miliardi di euro e in Italia quasi 2 miliardi.