Heineken 0.0: nuova edizione limitata dedicata alla Formula 1

In occasione di uno degli appuntamenti sportivi italiani più attesi dell'anno, Heineken 0.0 presenta una nuova Limited Edition dedicata alla Formula 1, disponibile da metà luglio nei canali Ho.Re.Ca. e nella grande distribuzione. Un'edizione speciale che celebra la storica partnership tra il brand e la Formula 1, di cui Heineken si conferma anche quest'anno Global Partner della 97ª edizione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026, in programma dal 4 al 6 settembre presso l'Autodromo Nazionale di Monza.

Disponibile nei principali formati del brand – bottiglia da 33 cl (sciolta e in cluster) e lattina da 33 cl – la Limited Edition porta l'energia del motorsport direttamente sul packaging grazie a una grafica esclusiva, caratterizzata da linee rosse che richiamano velocità, precisione e adrenalina, rafforzando il legame con l'identità visiva della competizione.

La Limited Edition si inserisce all’interno della piattaforma globale Fans Have More Friends, con cui Heineken riunisce per la prima volta sotto un'unica visione Formula 1, calcio e festival musicali. Un progetto che nasce da un concetto semplice: le passioni condivise sono uno dei modi più autentici per creare nuove connessioni tra le persone. Il pack di Heineken 0.0 nasce proprio dall’idea di accompagnare i fan in ogni momento della stagione, celebrando le connessioni che nascono attorno ad ogni Gran Premio e valorizzando il fandom come motore di relazioni significative, promuovendo una cultura del consumo responsabile.

Il lancio della Limited Edition arriva in un contesto di forte crescita della categoria della birra analcolica, che nel 2025 ha registrato un incremento del +85% rispetto all'anno precedente, confermando un interesse sempre maggiore da parte dei consumatori verso nuove occasioni di consumo. Secondo una recente ricerca realizzata da Heineken Italia in collaborazione con AstraRicerche nell’ambito della campagna Together, il fenomeno è particolarmente evidente tra Millennials e Gen Z: oltre un giovane su tre (33,6%) considera oggi la birra analcolica una valida alternativa a quella tradizionale, il 59% ritiene che sia adatta a qualsiasi occasione di consumo e il 61% riconosce un gusto paragonabile a quello della birra con alcol.

Heineken 0.0 interpreta questa evoluzione offrendo una lager analcolica dal gusto pieno e distintivo, pensata per chi desidera vivere ogni momento senza compromessi. Per celebrare la stagione di Formula 1, il brand propone una speciale edizione disponibile sia in bottiglia sia in lattina: due formati da collezione che uniscono un design esclusivo alla qualità di sempre.

Per amplificare il lancio della Limited Edition e accompagnare l'avvicinamento al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026, Heineken supporterà l'iniziativa con una campagna TV e digitale su Meta, YouTube e TikTok, in partenza nell'ultima settimana di agosto, rafforzando ulteriormente il dialogo con la community e portando lo spirito di Fans Have More Friends anche sulle piattaforme social.

La nuova Limited Edition conferma il ruolo pionieristico del brand nella promozione del consumo responsabile. Già nel 2004 il Gruppo è stato la prima azienda birraria al mondo a lanciare una campagna dedicata a questo tema, proseguendo negli anni con iniziative volte a rendere la moderazione una scelta naturale, quotidiana e aspirazionale. Un impegno che si traduce anche in un investimento concreto: nel 2026 infatti Heineken sta destinando il 15% del budget media alla promozione del consumo responsabile, con l'obiettivo di contribuire a normalizzare la moderazione e superare ogni pregiudizio legato alla scelta analcolica. Perché scegliere una Heineken 0.0 significa poter vivere ogni occasione con la stessa qualità e lo stesso gusto di sempre, senza compromessi.