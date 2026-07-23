Colussi: cresce farina proveniente da filiera controllata grano

Il 2025 rappresenta un anno di consolidamento ed evoluzione del percorso Esg del Gruppo Colussi, caratterizzato dal rafforzamento del modello di governance, dall’introduzione di strumenti sempre più avanzati di gestione e monitoraggio e dal raggiungimento di risultati concreti lungo quattro direttrici strategiche: governance, prodotto, persone e ambiente. A certificarlo è il Bilancio di Sostenibilità 2025 recentemente presentato.

Tra le principali novità dell’anno spicca la revisione del modello di governance Esg, con la creazione dell’Area Corporate Esg Management, la nascita del Comitato Sostenibilità, l’introduzione di nuove responsabilità dedicate ai principali ambiti della sostenibilità, oltre alla definizione di Politiche aziendali sui temi più rilevanti. Un’evoluzione che rafforza il ruolo dell’Esg all’interno dei processi decisionali e consolida un approccio sempre più integrato tra aspetti ambientali, sociali e di governance nella gestione del business e nelle scelte strategiche del Gruppo. In questa direzione si inserisce anche il collegamento degli obiettivi Esg ai sistemi di incentivazione del management, con l’intento di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilità e al miglioramento continuo. Prosegue inoltre l’impegno per un’offerta in linea con l’evoluzione degli stili alimentari dei consumatori, con il lancio della linea Plant Based di Misura.

Parallelamente, il Gruppo continua a investire nella qualità delle materie prime e nella trasparenza della filiera, lavorando sulla tracciabilità e sull’innovazione. Nel 2025 la farina proveniente da filiera controllata del grano ha raggiunto il 32% del totale, con oltre 5.000 tonnellate in più rispetto al 2023. Un risultato sostenuto anche dal progetto Colussi Farm, che introduce sistemi di digitalizzazione dei campi per monitorare le coltivazioni e favorire pratiche agricole sempre più efficienti.

Nell’ambito della gestione della filiera agricola assume particolare rilevanza anche Colussi Field Lab, il progetto sperimentale attraverso cui vengono testate pratiche di agricoltura rigenerativa orientate al miglioramento della fertilità del suolo, alla tutela della biodiversità, alla riduzione degli input chimici e all’aumento della resilienza delle colture.

Continua anche il percorso di gestione degli aspetti ambientali. Tutti gli stabilimenti del Gruppo utilizzano energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, mentre le emissioni residue vengono compensate attraverso specifici progetti ambientali. Cresce l’attenzione verso l’ecodesign e la misurazione degli impatti dei prodotti: oltre 50 referenze sono state analizzate attraverso studi di Life Cycle Assessment (Lca), mentre più del 90% degli imballaggi primari in carta dei principali marchi è oggi certificato Fsc; il percorso di innovazione nel packaging è stato riconosciuto con il Premio Conai per l’ecodesign, a conferma dell’impegno del Gruppo nella ricerca di soluzioni orientate alla riduzione dell’utilizzo di risorse mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.