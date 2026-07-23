Nuovo master Uniupo “One health: agricoltura e ambiente”: aperte le iscrizioni

Il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (DISIT) dell’Università del Piemonte Orientale ha ufficialmente avviato l’anno accademico 2026-2027 alla prima edizione del master di II livello in “One health: agricoltura e ambiente” con l’apertura delle ammissioni.

Laureati magistrali in biologia, biotecnologie, medicina veterinaria, scienze agrarie e ambientali, scienze economiche e giurisprudenza potranno partecipare al master per acquisire gli strumenti necessari per l’analisi e la gestione dei sistemi agricoli e ambientali in chiave sostenibile, prestando particolare attenzione a suoli, acque, biodiversità, sicurezza alimentare e valutazione dei rischi ambientali e sanitari.

Guido Lingua, direttore del DISIT, dichiara che “L’attivazione del master risponde a una sfida urgente della nostra epoca: comprendere e gestire la profonda interdipendenza tra salute umana, benessere animale, sostenibilità dei sistemi agricoli e tutela degli ecosistemi. Tale sfida richiede un approccio multidisciplinare e, per questo motivo, abbiamo voluto articolare un percorso rigoroso che vedrà un corpo docente che va da agronomi, ecologi, biologi e igienisti a giuristi, economisti e sociologi, provenienti da diversi dipartimenti dell’Ateneo (DISIT, DIGSPES, DIMET e DISSTE), oltre che della Fondazione AGRION. Il master, diretto dalla professoressa Elisa Gamalero, è stato elaborato su stimolo e con il supporto concreto di Confagricoltura, con l’obiettivo di formare professionisti e decision maker capaci di guardare alla complessità del reale, traducendo i principi della One Health in strategie, normative e modelli agroalimentari sostenibili per la tutela del pianeta e della salute pubblica.”

Il percorso è stato elaborato anche su stimolo di Confagricoltura Alessandria, che sostiene alcune borse di studio destinate ai partecipanti. La presidente, Paola Sacco, ha dichiarato: “Il contributo che Confagricoltura Alessandria mette a disposizione per istituire borse di studio al master di secondo livello è promosso attraverso Senior - L’Età della Saggezza, grazie ai fondi del 5 per mille devoluti dai nostri pensionati. Per noi, imprenditori agricoli, è un ideale passaggio di testimone: vogliamo incentivare le nuove generazioni a investire in formazione, innovazione e ricerca scientifica. Sono tematiche che portiamo avanti da anni al “Food and Science Festival” di Mantova e, ad Alessandria, attraverso i Lab legati alla manifestazione, dove lo scorso anno abbiamo avuto l’onore di annunciare la collaborazione al progetto dell’Università del Piemonte Orientale e con il professor Guido Lingua. L’agricoltura è un pilastro dell’approccio One Health e questa partnership ci riempie di orgoglio e ci rende ancor più protagonisti di un processo che guarda al futuro.”