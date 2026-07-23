Dit: ricavi in crescita nel 2025

L’assemblea dei soci di Dit – Distribuzione Italiana, centrale delle insegne Sigma e Sisa, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, che conferma la solidità patrimoniale e finanziaria della cooperativa e consolida il percorso di sviluppo avviato negli ultimi anni. L’esercizio si chiude con ricavi pari a 19,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 17,8 milioni del 2024, un patrimonio netto di 3,3 m...