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Dit: ricavi in crescita nel 2025
Oltre 1 mld acquisti da convenzioni con l’Industria di Marca e circa 70 mln con la Mdd
L’assemblea dei soci di Dit – Distribuzione Italiana, centrale delle insegne Sigma e Sisa, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, che conferma la solidità patrimoniale e finanziaria della cooperativa e consolida il percorso di sviluppo avviato negli ultimi anni. L’esercizio si chiude con ricavi pari a 19,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 17,8 milioni del 2024, un patrimonio netto di 3,3 m...
lml - 62015
EFA News - European Food Agency
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