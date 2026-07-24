Msc, varo per Explora III, hotel superlusso sul mare

Si è svolta a Genova, nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, la cerimonia di consegna di Explora III, terza unità realizzata da Fincantieri per Explora Journeys, il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo MSC che sta ridefinendo gli standard del settore e conoscendo un crescente successo a livello commerciale.

Celebrato alla presenza di numerose autorità e istituzioni, l’evento rappresenta un traguardo significativo nella costruzione della flotta Explora Journeys, che raggiunge così metà delle navi a oggi previste.

Con l’entrata in servizio di Explora III, tre unità su sei sono infatti già operative, mentre le restanti tre sono tutte in costruzione e prenderanno il mare nel giro di soli due anni (Explora IV ed Explora V nel 2027, Explora VI nel 2028) completando così il programma di costruzione della flotta interamente affidato a Fincantieri.

Realizzate tutte in Italia da Fincantieri, le sei unità Explora Journeys hanno richiesto da parte di MSC un investimento complessivo superiore a 3,5 miliardi di euro, che a sua volta genera un impatto sull’economia italiana di oltre 15 miliardi di euro, garantendo importanti ricadute sull’indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria, dove le navi vengono in larga parte realizzate. La costruzione di ogni singola unità richiede infatti oltre sette milioni di ore lavorate e un'occupazione media di 2.500 persone per due-tre anni.

All’avanguardia dal punto di vista del design e della costruzione navale, esse rappresentano il meglio del Made in Italy e ne sono "splendide ambasciatrici" sui mari del mondo. Particolarmente evoluta è la tecnologia ambientale presente a bordo: tutte le unità sono dotate, infatti, del sistema di collegamento alla rete elettrica in banchina, che permette di ridurre quasi a zero le emissioni durante la sosta nei porti grazie allo spegnimento dei motori.

Per quanto riguarda la flessibilità nell’utilizzo dei carburanti, Explora III è la prima a utilizzare, al pari delle successive navi della classe, l’alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL): un combustibile in grado di ridurre, rispetto ai fuel marittimi tradizionali, le emissioni di ossidi di zolfo del 99%, di ossidi di azoto dell’85%, di particelle del 98% e di gas serra fino al 20%.

Le unità sono, inoltre, predisposte per funzionare con combustibili rinnovabili e di ultima generazione come bio-GNL, GNL sintetico e biofuels. Explora V ed Explora VI prevedono, in aggiunta, l’adozione di celle a combustibile, una tecnologia innovativa che permette di produrre energia in modo ancora più efficiente e di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette ben prima della scadenza del 2050 fissata per l’intero settore crocieristico.

Progettata e costruita sotto la sorveglianza in classe RINA, Explora III ha ottenuto diverse notazioni addizionali volontarie grazie al design pensato per la sostenibilità ambientale e il comfort dei passeggeri. La nave ha ricevuto la notazione “Green Plus” per le elevate prestazioni ambientali e quella “Comfort Noise and Vibration” per i bassi livelli di rumore e di vibrazioni che garantiscono il massimo comfort a bordo. Explora III vanta inoltre la notazione “Dolphin”, che riconosce la riduzione al minimo del rumore prodotto dalla nave nel rispetto delle aree marine ecologicamente sensibili, e la certificazione secondo il Polar Code C che le consentirà di navigare nelle regioni polari.

“Explora III testimonia la capacità di Fincantieri di guidare la trasformazione della cantieristica attraverso innovazione, sostenibilità e l'evoluzione verso nuove tecnologie e carburanti alternativi - spiega Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale Fincantieri - L'ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto (LNG) segna una tappa significativa di questo percorso, espressione nello sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate. La costruzione di queste navi dimostra il valore di un ecosistema industriale che unisce grandi imprese, PMI e territori”.

Aggiunge Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo divisione Crociere del Gruppo MSC: "nessun hotel sulla terraferma è in grado di offrire gli stessi panorami in continua evoluzione, la stessa emozione dell’arrivo o il privilegio di risvegliarsi ogni mattina in un luogo diverso. A tutto questo si aggiungono gli ampi spazi, la privacy e il comfort che caratterizzano Explora Journeys, insieme al nostro approccio all-inclusive e a un servizio altamente personalizzato, creando un valore eccezionale sia in termini di tempo che di investimento”.