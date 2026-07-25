La settimana di EFA News

Bayer amplia la ricerca in Italia. Le nuove serre ad alta tecnologia del Centro Ricerche Bayer di Borgo Sabotino, in provincia di Latina, stanno lavorando a pieno regime: si preparano ora ad accogliere una nuova coltura strategica, ossia il cetriolo.

Macfrut a vele spiegate. Viaggia a pieno ritmo la macchina organizzativa di Macfrut 2027, la fiera internazionale della filiera ortofrutticola che si tiene nella Fiera di Rimini: già confermate oltre 200 aziende per 10mila metri quadrati di spazi espositivi prenotati. Partner della prossima edizione è Regione Piemonte.

Nestlè cresce e sistema le acque. I dati del primo semestre 2026 di Nestlé fanno registrare una crescita organica al 3,6% e prezzi in rialzo del 2,1%. Inoltre, l'operazione annunciata su Nestlé Waters si è chiusa con una joint venture al 50% col fondo Platinum Equity per creare Peranel: l'operazione valorizza per 4,9 miliardi di euro la società con 30 brand tra cui le italiane S.Pellegrino e Acqua Panna.

Cucina italiana vale 253 mld euro. La cucina italiana nel mondo nel 2025 ha raggiunto 253 miliardi di euro di valore. Lo rende noto la 7a edizione del Deloitte Foodservice Market Monitor 2026, il report che fotografa il valore del settore.

Ieg Arabia: si scaldano i motori. Ieg Arabia, filiale di Ieg Middle East, è stata ufficialmente incaricata di organizzare l'Expo Fire & Safety e l'Expo Health & Wellness, che si terranno dal 6 all'8 novembre 2026 presso il Dhahran Expo in Arabia Saudita.

Pret A Manger debutta a Roma. È stato inaugurato nella stazione Termini il primo store di Roma - e il decimo in Italia - della catena inglese Pret A Manger, caffetteria healthy con 700 locali nel mondo. In Italia è gestita in esclusiva dalla Chef Express del gruppo Cremonini. Prossime aperture previste negli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia.

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