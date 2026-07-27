La birra artigianale entra nella formazione tecnica

La filiera brassicola artigianale entra nei percorsi di alta formazione tecnica come ambito agroalimentare da conoscere, studiare e valorizzare. All’ITS Academy Agrorisorse di Lodi si è concluso un percorso formativo sviluppato in collaborazione con Unionbirrai e dedicato alla filiera brassicola e alle sue prospettive di innovazione e sostenibilità.

All’interno di questo percorso, il segretario generale Simone Monetti è intervenuto come docente con una lezione dedicata alla produzione della birra e alla trasformazione delle materie prime. Il suo contributo si è inserito nel corso ITS Food Tech, in un modulo costruito insieme all’istituto lombardo per offrire agli studenti una lettura tecnica e aggiornata della birra artigianale come filiera agroalimentare.

Il percorso guarda alle filiere agroalimentari non solo dal punto di vista produttivo, ma anche sotto il profilo della qualità, della sostenibilità, dell’organizzazione aziendale e delle competenze richieste dal mercato. Al centro della lezione il racconto della filiera brassicola: dalle materie prime alla trasformazione, dal ruolo dell’orzo e del luppolo alle tecniche produttive, fino alle sfide che attendono il settore in termini di innovazione, approvvigionamento, sostenibilità ambientale e valorizzazione del prodotto artigianale.

“La birra artigianale non è soltanto un prodotto da degustare, ma una filiera agroalimentare completa", dichiara Simone Monetti. "Dentro un bicchiere di birra ci sono agricoltura, trasformazione, tecnologia, competenze produttive, controllo qualità, normativa, cultura del consumo e rapporto con il territorio. Portare questi contenuti in un ITS significa offrire agli studenti una lettura concreta di un comparto che può generare professionalità nuove e molto richieste”.

La collaborazione con ITS Agrorisorse ha già portato alla realizzazione di tre percorsi formativi con il coinvolgimento di docenti, professionisti e figure legate al mondo Unionbirrai e Unionbirrai Beer Taster. Tra i temi affrontati nei diversi moduli rientrano la produzione brassicola, la qualità del prodotto, la trasformazione delle materie prime, la degustazione tecnica, gli aspetti normativi e gestionali e il rapporto tra birra artigianale, territorio e sostenibilità.

Nel percorso attivato a Lodi, Unionbirrai ha contribuito con un modulo di circa 80 ore all’interno di un programma più ampio dedicato alla sostenibilità e all’innovazione delle filiere agroalimentari. Un’esperienza che conferma il crescente interesse del sistema formativo verso la birra artigianale italiana, non solo come fenomeno culturale e produttivo, ma come comparto che richiede competenze tecniche, gestionali e sensoriali sempre più specializzate.