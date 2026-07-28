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Kim Kardashian si butta sulle bevande energetiche
Lanciato nuovo brand a base di paraxantina anziché di caffeina
Update, il brand beverage sostenuto dall'influencer Kim Kardashian, ha fatto il suo ingresso nel segmento delle bevande energetiche funzionali con una nuova formula incentrata sulla paraxantina anziché sulla tradizionale caffeina. Il lancio, pochi giorni fa, è stato accompagnato da una campagna satirica diventata subito virale: la campagna, intitolata "The Future is Energy" (Il futuro è energia), vede...
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EFA News - European Food Agency
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