Autotrasporto, ok da Commissione UE ad aiuti di Stato

Ha un valore da 300 milioni di euro il via libera della Commissione UE a un regime di aiuti di Stato adottato dal governo italiano a favore delle imprese dell'autotrasporto. Il regime, approvato nell'ambito del Metsaf, ossia il quadro temporaneo degli aiuti di Stato legato alla crisi in Medio Oriente adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026, punta ad "attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi del carburante derivante dal conflitto in Iran".

La guerra in Iran, infatti, ha innescato una spirale rialzista del petrolio e dei suoi derivati: rispetto al febbraio 2026, i prezzi del diesel in Italia sono aumentati del 16,9% a marzo, del 23,3% ad aprile e del 18% a maggio.

Gli aiuti, ricorda la Commissione UE, assumeranno la forma di un credito d'imposta, che potrà essere utilizzato per compensare eventuali imposte che l'impresa è tenuta a versare quali le imposte sul reddito, IVA o contributi previdenziali, entro il 31 dicembre 2026. I beneficiari sono tutte le imprese attive nel settore del trasporto su strada, stabiliti in Italia o con sede legale in Italia.

Gli aiuti possono coprire fino al 70% dei costi aggiuntivi del carburante derivanti dalla crisi mediorientale per il carburante acquistato nel periodo che va da marzo a giugno 2026. Il regime resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel METSAF" in particolare, gli aiuti saranno concessi sulla base di una ben definita dotazione di bilancio pari a 300 milioni di euro e saranno concessi per sostenere temporaneamente lo sviluppo delle imprese attive nel settore del trasporto su strada.

La Commissione ha concluso che il regime è "necessario, adeguato e proporzionato" per agevolare lo sviluppo di un'attività economica e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Su tale base, la Commissione ha approvato il regime italiano ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.