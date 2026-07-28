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Agritech alleato della biodiversità
Diagram (BF International) richiama l'attenzione sull'hi-tech applicato all'agricoltura
In occasione della Giornata mondiale per la conservazione della Natura, che si celebra oggi 28 luglio Diagram Group, azienda hi-tech detenuta per il 41,6% da CDP Equity, per il 41,6% da Trilantic Europe e per il 15% da BF International, richiama l’attenzione sul ruolo sempre più centrale dell’agritech nella tutela degli ecosistemi e nella costruzione di un modello agricolo più sostenibile, effici...
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EFA News - European Food Agency
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