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Apulia Distribuzione: l'addio di Maurizio Schiraldi
Uscito di scena l'ad, l'insegna è ora interamente nelle mani della famiglia Sgaramella
Maurizio Schiraldi ha concluso il suo incarico di amministratore delegato per Apulia Distribuzione. A comunicarlo è la medesima azienda, che aveva conferito il mandato a Schiraldi nel marzo 2025. Il manager conclude così il percorso di gestione e orientamento strategico precedentemente concordato.Il mandato di Schiraldi ha avuto in particolare l'obiettivo di consolidare i territori già presidiati, in...
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EFA News - European Food Agency
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