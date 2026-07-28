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CLARA MOSCHINI

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Apulia Distribuzione: l'addio di Maurizio Schiraldi

Uscito di scena l'ad, l'insegna è ora interamente nelle mani della famiglia Sgaramella

Maurizio Schiraldi ha concluso il suo incarico di amministratore delegato per Apulia Distribuzione. A comunicarlo è la medesima azienda, che aveva conferito il mandato a Schiraldi nel marzo 2025. Il manager conclude così il percorso di gestione e orientamento strategico precedentemente concordato.Il mandato di Schiraldi ha avuto in particolare l'obiettivo di consolidare i territori già presidiati, in...

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