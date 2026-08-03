Libri. Zootecnia in Emilia: una pagina di eccellenza

A partire dalla fine del Settecento, la produzione agricola italiana ha vissuto una trasformazione radicale. Il motore di questa vera e propria rivoluzione economico-sociale è stata la zootecnia, capace di trasformare le campagne emiliano-romagnole nel fulcro dello sviluppo dell’industria casearia legata alla produzione del formaggio a pasta dura. A riguardo, è in uscita nelle librerie il saggio "Storie di bestie e di persone. Lo sviluppo della zootecnia in Emilia: punto di riferimento per l'economia agricola italiana" (Artestampa, 2026, pp. 140), a cura di Paolo Corsinotti, Giovanni Tosatti e Mauro Martinelli.

Il volume ripercorre le tappe di un legame millenario e indissolubile tra l’uomo, il territorio e gli animali. Avventurandosi in un viaggio che affonda le sue radici nel Neolitico e nell’epoca romana, gli autori analizzano le origini, l’evoluzione e i processi di domesticazione e selezione delle principali specie d’allevamento, con un focus approfondito sulla storia dei bovini e dei suini. Il primo capitolo illustra, dunque, le origini delle razze bovine e il loro processo di domesticazione, con un particolare excursus sulle razze emiliano-romagnole. Segue un capitolo più breve sulle razze suine (anche in questo caso con un focus sulle emiliano-romagnole) ed un terzo dedicato alla produzione del Parmigiano Reggiano, con particolare riguardo per le origini e l'evoluzione dell'industria casearia emiliana e per il ruolo della produzione del Parmigiano Reggiano nella conservazione di alcuni habitat.

Dall’ancestrale e mitico uro alle razze autoctone che hanno fatto la storia dell’agricoltura locale – come la rustica Garfagnina, la celebre e forte Reggiana “dal mantello fromentino” e la Bianca Modenese –, il testo delinea l’evoluzione di questi animali da insostituibile forza motrice per il lavoro nei campi a pilastri dell’economia zootecnica moderna. Arricchito da tavole storiche, dati scientifici e richiami ai grandi agronomi del passato, "Storie di bestie e di persone" non è solo un saggio sulla biodiversità animale, ma il racconto della sapienza degli allevatori che ha saputo trasformare una risorsa primaria in un punto di riferimento per l’intera economia agricola italiana.