DeA Capital RE, Emiliano Ranati nuovo ad

DeA Capital Real Estate ha individuato in Emiliano Ranati il manager a cui affidare la guida della SGR. La nomina quale nuovo direttore generale e amministratore delegato avrà efficacia a valle delle necessarie delibere da parte dei competenti organi societari.

"DeA Capital Real Estate, come altre nostre portfolio companies, si è affermata negli anni come partner di riferimento per gli investitori istituzionali, operanti in Italia, sia privati sia pubblici, nella gestione di grandi patrimoni immobiliari - spiega Enrico Drago, presidente esecutivo di DeA Capital - In questo senso, l'ingresso di Emiliano Ranati, a cui diamo un caloroso benvenuto, rappresenta qualcosa di più di un avvicendamento manageriale. Ranati è espressione di una nuova generazione di manager che si è formata professionalmente nelle migliori istituzioni del nostro Paese e ora entra in una delle principali SGR immobiliari portando una visione innovativa e una profonda conoscenza del mondo istituzionale che gli consentiranno di guidare la SGR verso una nuova futura fase di crescita".

Ranati vanta vent'anni di esperienza nel settore della finanza, del real estate e dell'organizzazione e gestione delle risorse umane, maturata in contesti complessi e istituzionali. Ranati proviene dal gruppo Acea, dove dal 2024 ricopriva il ruolo di chief People & security officer. Precedentemente è stato direttore generale e amministratore delegato di CDP Immobiliare, Group Real Estate Strategic Planning & Initiatives di CDP e Chief Financial Officer di CDP Real Asset SGR.

La nomina dei nuovi vertici, tra cui il presidente Giancarlo Scotti in carica dal 22 maggio scorso (leggi notizia EFA News), si inserisce nel percorso di rinnovamento degli organi sociali e della struttura avviato dalla SGR: l'obiettivo é dare seguito agli indirizzi formulati dalla Banca d'Italia all'esito degli accertamenti ispettivi conclusi nel dicembre 2025.

Il 22 luglio 2026 la SGR ha trasmesso all'Autorità di Vigilanza il piano di rimedio predisposto dal consiglio d'amministrazione: la sua attuazione, insieme alla definizione del nuovo piano industriale, costituirà una delle priorità nei prossimi mesi.