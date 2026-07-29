Unox premia i talenti di CombiGuru 2026

I vincitori italiani di CombiGuru, progetto educativo indirizzato agli istituti alberghieri italiani, spagnoli e britannici, sono stati coinvolti in un’iniziativa organizzata da Unox, società che progetta, produce e commercializza forni professionali per settori della ristorazione, della pasticceria e panificazione.

Gli 11 studenti vincitori hanno partecipato all’ottava edizione di “Chef in Campus”, durante la quale per una settimana si sono messi alla prova al fianco di chef stellati e professionisti della ristorazione: il percorso si è aperto con una giornata di formazione ad Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ospitata a metà luglio nella sede di Parma, e si è concluso con la masterclass organizzata dalla chef stellata Iside de Cesare del ristorante “La Parolina”, svoltasi dal 21 al 28 luglio.

Tra giornate di showcooking e tornei sportivi, ci sono state anche una caccia al tartufo, una sessione tecnica dedicata alle tecnologie Unox e una serata dedicata all’osservazione delle stelle seguita dalla cena di gala a La Parolina. Il campus si è chiuso con una masterclass sul taglio del prosciutto iberico condotta dallo chef Mirko Giannella e con la festa che ha inaugurato ufficialmente la nuova scuola “Iside Formazione”.

La chef stellata Iside de Cesare ha commentato: “È importante vedere aziende che scelgono di investire nei giovani. Il nostro mestiere potrà continuare a crescere e a esprimere eccellenza solo se saremo capaci di ascoltare le nuove generazioni, comprenderne i cambiamenti e aiutarle a osservare la professione da prospettive diverse. Con Chef in Campus e Iside Formazione vogliamo rafforzare il dialogo tra studenti, professionisti e imprese, contribuendo a costruire una cultura culinaria fondata sullo studio, sui dati, sulla sperimentazione e sul confronto.”

Anche le scuole dei vincitori hanno ricevuto diversi premi, tra cui sconti, campionature di materie prime e un forno combinato intelligente di Unox che permetterà di rinnovare la dotazione tecnologica delle cucine scolastiche e sarà a disposizione di tutti gli studenti, i quali potranno esercitarsi con attrezzature più vicine a quelle utilizzate nei ristoranti e nelle cucine professionali in cui costruiranno la propria carriera.

Davide Ferraresso, referente del progetto CombiGuru per Unox Italia, ha commentato: “Chef in Campus rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita degli studenti che hanno vinto le finali italiane di CombiGuru. L’obiettivo è offrire loro strumenti concreti per proseguire gli studi con maggiore consapevolezza e avvicinarsi al mondo della ristorazione conoscendone esigenze, ritmi e opportunità. Investire nella formazione degli chef di domani è da sempre una priorità per Unox, e questo progetto traduce tale impegno in un’esperienza costruita insieme ai professionisti del settore.”