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Esselunga, riapre lo storico punto vendita di viale Piave
Il primo supermercato del gruppo, era stato inaugurato nel 1973
Chiuso dal 20 aprile 2026, riapre oggi dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione lo storico supermercato Esselunga di viale Piave, a Milano, uno dei negozi più iconici della città, completamente rinnovato. Inaugurato il 2 agosto 1973 e già oggetto di un primo intervento di riqualificazione nel 1993, torna ad accogliere i clienti con spazi più ampi, nuovi servizi e un'offerta ancora più ricc...
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EFA News - European Food Agency
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