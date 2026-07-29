Prosciutto di Parma protagonista al Summer Jamboree

Il Prosciutto di Parma sarà tra i protagonisti del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell’America degli anni Quaranta e Cinquanta, in programma a Senigallia dal 31 luglio al 9 agosto. Con dieci giorni di concerti gratuiti, spettacoli, balli swing, mercatini vintage, auto d’epoca e iniziative diffuse in tutta la città, il Summer Jamboree richiama ogni anno migliaia di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero.

Per tutta la durata della manifestazione il Consorzio del Prosciutto di Parma accoglierà il pubblico presso il proprio stand allestito in Piazza Manni, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.30. I visitatori potranno vivere un percorso pensato per conoscere più da vicino il Prosciutto di Parma attraverso degustazioni gratuite, attività di intrattenimento e momenti dedicati alla scoperta delle caratteristiche che rendono unico questo prodotto simbolo dell’eccellenza agroalimentare italiana.

Ad animare lo spazio del Consorzio interverrà, sabato 1° agosto, Sandrino al Pepe, l’influencer con la passione dei panini, che incontrerà il pubblico nel pomeriggio. Inoltre, il programma prevede un altro appuntamento speciale: martedì 4 agosto, dalle 18.00 alle 20.00, il Prosciutto di Parma sarà protagonista dell’iconico aperitivo sulla spiaggia con degustazioni gratuite aperte al pubblico.

Alessandro Utini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma, commenta che “Il Summer Jamboree è una manifestazione che unisce musica, cultura e convivialità, valori che il Prosciutto di Parma condivide e promuove con convinzione. Per noi rappresenta un’importante occasione per incontrare un pubblico ampio e trasversale, ma soprattutto tanti giovani, ai quali vogliamo raccontare il nostro prodotto con un linguaggio coinvolgente e attraverso esperienze interattive. Far conoscere ciò che c’è dietro una fetta di Prosciutto di Parma – la naturalità, il legame con il territorio e un sapere tramandato da generazioni – è senza dubbio uno degli obiettivi principali del nostro Consorzio, ed eventi come il Summer Jamboree ci permettono di farlo in maniera ancora più efficace, in un contesto di festa, condivisione e autenticità.”