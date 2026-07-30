Sara Farnetti confermata presidente Agronetwork

L’assemblea di Agronetwork ha confermato all’unanimità per un secondo mandato la presidente Sara Farnetti. Agronetwork è l’associazione promossa da Confagricoltura, Nomisma e Luiss per favorire il dialogo, confronto e progetti tra le imprese agricole e l’industria.“Prosegue il nostro impegno nel consolidare il ruolo di Agronetwork come luogo di confronto tra imprese, istituzioni e ricerca - spiega Fa...