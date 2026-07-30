Grandi manovre nel biometano italiano

Bankinter Investment SGIIC, divisione dedicata agli investimenti alternativi, al corporate finance e alla finanza strutturata del gruppo spagnolo Bankinter e l'italo iberica Plenium Partners SGEIC, hanno acquisito da Green Arrow Capital, e da Iron RE, attraverso il fondo Ecualia Capital, il 100% di BG Holding, società operante nel settore del biometano in Italia. Green Arrow Capital è il principale g...