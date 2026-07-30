Latterie Vicentine: Gianluca Paulillo è il nuovo dg

Gianluca Paulillo è stato nominato direttore generale Latterie Vicentine. Il Consiglio d'Amministrazione della cooperativa ha così sancito il passaggio di consegne con Piero Cerato, prossimo al pensionamento, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore commerciale per garantire continuità operativa e strategica.

Entrato in Latterie Vicentine nel 2021 come responsabile del controllo di gestione, Gianluca Paulillo ne ha poi assunto la carica di Cfo e, nel 2023, quella di vicedirettore generale. In queste vesti, ha seguito la realizzazione di alcuni progetti, come l’ampliamento del polo produttivo di Bressanvido o l'acquisizione di Latterie Venete, di cui è membro del CdA.

Il nuovo direttore generale di Latterie Vicentine accoglie la nomina come “un onore e un grande riconoscimento”, ringraziando il presidente Alessandro Mocellin, il Consiglio di Amministrazione, il suo predecessore e tutti i colleghi e puntando l'attenzione sui nuovi investimenti e sull'obiettivo di massimizzare la remunerazione del latte dei soci, valorizzando il lavoro di squadra e la condivisione di una strategia comune.

Oltre ai già menzionati Paulillo e Cerato, Latterie Vicentine può contare su Federico Merlo nel ruolo di vice direttore generale e direttore amministrativo e Michele Casarotti come direttore tecnico. La cooperativa ha chiuso il 2025 con un fatturato di 128 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto al 2024, e con una remunerazione del latte ai soci in aumento, con il dividendo salito a 70,10 €/Hl. Nei primi mesi del 2026 la cooperativa ha formalizzato investimenti, tra cui il nuovo polo produttivo del Grana Padano Dop.





