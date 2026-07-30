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CLARA MOSCHINI

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Caporalato e clima torrrido, il sindacato critica il governo

Duro comunicato di Flai Cgil: servono controlli veri e tavoli operativi

"Basta annunci, servono controlli veri e tavoli operativi". Lo dichiara in una nota Giovanni Mininni segretario generale della Flai Cgil in risposta alle dichiarazioni della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone all’audizione di ieri alla Camera sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore. "Dispiace constatare - si legge nella nota del sindacato - che la...

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