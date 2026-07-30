Rappresentanza: nasce Federdistribuzione Horeca

L’assemblea dell'Associazione Distribuzione Ingrosso a Self-Service (Adis), che in Federdistribuzione rappresenta le imprese associate che operano con magazzini all’ingrosso, ha deliberato in data odierna il cambio di denominazione in Federdistribuzione Horeca. All’associazione aderiscono le imprese o i gruppi commerciali, operanti nella distribuzione e nella vendita all’ingrosso nel canale del “fuori casa”.

“La nuova denominazione Federdistribuzione Horeca rimarca l’importanza del comparto della distribuzione e vendita all’ingrosso ai canali del consumo fuori casa, sempre più specializzato, con imprese moderne che creano valore lungo la filiera agroalimentare e che contribuiscono in modo significativo al sostegno di un comparto economico fondamentale e strategico per l'economia italiana. L’associazione continuerà in un percorso di rafforzamento e di apertura alle imprese di settore, attraverso l’organizzazione di incontri e momenti di approfondimento, per portare avanti iniziative e istanze che contribuiscano allo sviluppo delle aziende nel canale del fuori casa”, ha dichiarato David Martinez Fontano, presidente di Federdistribuzione Horeca.

“Le imprese moderne che forniscono il canale Horeca sono un pilastro del sistema distributivo specializzato e della competitività del Paese. In una fase caratterizzata da profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e normative, è fondamentale che le imprese possano contare su una rappresentanza solida e autorevole, capace di promuovere un confronto costruttivo con le istituzioni nazionali, regionali ed europee, per sostenere politiche che favoriscano gli investimenti, la semplificazione normativa, la competitività e la valorizzazione delle filiere. La nuova denominazione di Federdistribuzione Horeca contribuisce a rafforzare l’azione e le iniziative per costruire un contesto più favorevole alla crescita del comparto, all’interno della nostra cornice federativa, mettendo a sistema competenze, esperienze e visione per affrontare insieme le sfide che abbiamo davanti”, ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione.