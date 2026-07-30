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Veronafiere: Giovanni Sacripante nominato direttore generale
Si occuperà in modo particolare del nuovo Piano Industriale
Il Consiglio d'Amministrazione di Veronafiere ha conferito a Giovanni Sacripante l'incarico di direttore generale. Si tratta di un ritorno, avendo egli già ricoperto il ruolo di direttore commerciale nel biennio 2010-2012. Sacripante succede ad Adolfo Rebughini ed entrerà in carica a partire da settembre.Il nuovo direttore generale di Veronafiere si occuperà in modo particolare del nuovo Piano Industriale, pr...
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EFA News - European Food Agency
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