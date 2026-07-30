Agea inaugura il Polo di Formazione

Agea ha inaugurato oggi il nuovo Polo di Formazione Continuativa, segnando un passo verso la modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Nato in collaborazione con la Fondazione Istituzionale Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.), il Polo introduce la formazione accademica e professionale nel settore primario con un focus sul diritto amministrativo.

Questo investimento, con sede all’interno di Agea, mira a generare risultati concreti per l’intera filiera agricola e i suoi lavoratori. Infatti, il percorso formativo coinvolgerà non solo i dipendenti dell’Agenzia, ma anche i Centri di assistenza agricola (CAA), le Regioni e gli Organismi Pagatori Regionali.

L’obiettivo principale è uniformare le procedure per gestire in modo efficace i finanziamenti comunitari: questo cambiamento culturale punta a semplificazione amministrativa, efficienza, trasparenza nella gestione degli aiuti agricoli e promozione di strumenti e metodologie innovative per la costruzione di programmi formativi di livello accademico. Con questa iniziativa, Agea evolve da ente pagatore a infrastruttura crossmediale e interconnessa con tutti i protagonisti del settore primario, allo stesso tempo, consolida il proprio ruolo strategico nel panorama italiano ed europeo.

Fabio Vitale, Direttore di Agea, ha evidenziato come “questa una collaborazione vede tutta l’Agenzia fortemente impegnata a riflettere non solo le attività proprie dell’Ente ma soprattutto un nuovo indirizzo, trasversale e orientato a sottolineare come l’agricoltura sia un ambito di opportunità e di perfezionamento culturale e professionale. Nell’Accademia Agea presenteremo progetti innovativi, metteremo in connessione le diverse professionalità coinvolte e favoriremo l’accessibilità alla conoscenza. Attiveremo anche, a breve, un master di I livello - “Organismi pagatori. Gestione, Controllo, Monitoraggio e Pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC)”. Stimoliamo così la condivisione per creare ponti tra formazione, amministrazione e ambiti professionali.”