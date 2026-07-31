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Pubblicità in Italia, salgono gli investimenti
Nielsen, il settore ha chiuso a giugno in rialzo dell'1,8%: sale la distribuzione, in calo gli alimentari
Secondo i dati Ad Intel pubblicati da Nielsen il mercato pubblicitario italiano ha chiuso il mese di giugno 2026 con un calo dell'1,8%, portando la raccolta del periodo cumulato gennaio-giugno a -0,5%. L'andamento del primo semestre si attesta a -1,6% escludendo dalla raccolta web la stima Nielsen su search, social, classified (annunci sponsorizzati) e sui cosiddetti Over The Top (OTT), "Il mercato...
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EFA News - European Food Agency
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