La Settimana di EFA News

Regolamento imballaggi, La Linea Verde ha tempo. Il 12 agosto entra in funzione la normativa europea PPWR, ovvero Packaging and Packaging Waste Regulation. La IV gamma ha tempo fino al 2030 per adattarsi alla nuova normativa. Secondo Demian Becchetti, Direttore R&D La Linea Verde, "per il nostro settore l’impatto sarà significativo e trasversale, perché il packaging nel fresco non è un semplice contenitore".

Contratti di filiera per tutelare il riso. "Tutelare la produzione nazionale di riso è fondamentale per mantenere il primato UE dell’Italia, sia a livello di superfici coltivate che in termini produttivi: con 1,5 milioni di tonnellate, l'Italia rappresenta metà della produzione UE”. Lo sottolinea il responsabile Riso della Copagri Fulco Gallarati Scotti al ministero dell'Agricoltura per il tavolo di crisi.

Acetaie Aperte a Modena il 27 settembre. Domenica 27 settembre 2026 torna la nuova edizione di Acetaie Aperte. L'evento, organizzato dal Consorzio Le Terre del Balsamico, apre le porte delle acetaie modenesi (quasi 50) per permettere al pubblico di scoprire il mondo dell’ aceto e della sua produzione.

Prosciutto di Parma al Summer Jamboree. Il Prosciutto di Parma sarà tra i protagonisti del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell’America degli anni Quaranta e Cinquanta, in programma a Senigallia dal 31 luglio al 9 agosto.

Hip arriva in Italia. Hip - Horeca Professional Expo, evento che si terrà a BolognaFiere dal 19 al 21 ottobre 2026 per la prima volta come edizione italiana, ha aperto le iscrizioni. L’evento mira a diventare il nuovo punto di riferimento per il mondo dell’ospitalità in Italia: prevista la partecipazione di oltre 10.000 professionisti dell’Horeca in un’area espositiva che ospiterà più di 300 aziende.

Basilico: Casalasco contro la peronospora. Fare rete tra mondo della ricerca, assistenza tecnica e imprese agricole per affrontare insieme le sfide di una coltura in forte crescita come il basilico in lotta contro il flagello della peronospora. È questo il messaggio emerso dalla tavola rotonda dedicata alla filiera del basilico, organizzata dal Consorzio Casalasco del Pomodoro.

Fondazione Qualivita: Paolo De Castro presidente. Fondazione Qualivita ha rinnovato per il triennio 2026-2028 il Comitato Scientifico, affidandone la presidenza a Paolo De Castro, noto economista agrario, già ministro delle Politiche agricole e parlamentare europeo.

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