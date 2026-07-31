Riciclo capsule e cialde: cambia tutto

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 12 agosto 2026 entra in vigore in Italia il Packaging and Packaging Waste Regulation (Ppwr), il Regolamento UE 2025/40 che ridisegna le regole degli imballaggi in tutta Europa. Per il mondo del caffè, si tratta di un passaggio storico: capsule e cialde, per la prima volta, saranno ufficialmente classificate come "imballaggi", nonostante contengano ancora residui d...