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CLARA MOSCHINI

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Carlsberg sempre piú partner di PepsiCo

Siglato nuovo accordo: il birrificio danese diventa imbottigliatore della multinazionale beverage in Azerbaijan

Carlsberg Group sta ampliando la propria partnership strategica con PepsiCo attraverso un nuovo accordo che la vedrà diventare imbottigliatore di PepsiCo nella Repubblica dell'Azerbaijan a partire dal 1° gennaio 2027. Grazie a questa nuova partnership strategica, Carlsberg Group assumerà la produzione, la vendita e la distribuzione del portafoglio di bevande analcoliche di PepsiCo in Azerbaijan.Il bi...

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EFA News - European Food Agency
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