Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Carlsberg sempre piú partner di PepsiCo
Siglato nuovo accordo: il birrificio danese diventa imbottigliatore della multinazionale beverage in Azerbaijan
Carlsberg Group sta ampliando la propria partnership strategica con PepsiCo attraverso un nuovo accordo che la vedrà diventare imbottigliatore di PepsiCo nella Repubblica dell'Azerbaijan a partire dal 1° gennaio 2027. Grazie a questa nuova partnership strategica, Carlsberg Group assumerà la produzione, la vendita e la distribuzione del portafoglio di bevande analcoliche di PepsiCo in Azerbaijan.Il bi...
Fc - 62221
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency