Estathé 3×3 Italia Finals: atto conclusivo a Riccione

È stata presentata sabato scorso la fase finale dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato al basket 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Partito da Alba (CN) il 30 maggio, il tour ha attraversato in due mesi 19 Regioni italiane con oltre 130 tornei, tra Circuito Elite (tornei Master e Top) e Circuito Classic, portando il basket 3×3 nelle piazze di tutto il Paese.

Sui campi allestiti in Piazzale Roma sono state annunciate le 16 squadre maschili e le 12 femminili che prenderanno parte all'evento finale che assegnerà i titoli Open 2026. La squadra vincitrice maschile si aggiudicherà anche il pass per la tappa di Macao (17-18 ottobre) del Fiba 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3.

Per il secondo anno consecutivo, Riccione riunisce sullo stesso palcoscenico atleti Senior e Giovanili, con le Finali Under 14, Under 16 e Under 18 maschili e femminili: un segnale concreto della crescita di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente, capace di rafforzare il senso di appartenenza al mondo del 3×3.

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2026 sono patrocinate dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Alla presentazione delle Finals sono intervenuti Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato Ferrero Commerciale Italia Roberta Frisoni, assessore al Turismo, Commercio, Sport della Regione Emilia-Romagna, Simone Imola, assessore allo Sport Comune di Riccione, Maurizio Bertea, segretario generale Federazione Italiana Pallacanestro, e Antonio Santa Maria, direttore generale Master Group Sport.

“Le Finals di Riccione rappresentano il momento culminante di un percorso che, per oltre due mesi, ha portato il basket 3×3 nelle piazze di tutta Italia, coinvolgendo migliaia di atleti, giovani e appassionati", dice Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato Ferrero Commerciale Italia. "Da cinque anni sosteniamo la crescita di un movimento che esprime valori nei quali crediamo: rispetto, inclusione, conoscenza reciproca e divertimento, prima ancora del risultato. Estathé ha portato in ogni tappa la sua allegria e la sua energia, dissetando pubblico e atleti con il suo gusto unico e inconfondibile e, da quest’anno, anche con Estathé Sport, la nostra prima bevanda per sportivi con sali minerali”.

Appuntamento in Piazzale Roma dalle ore 12.40 con le gare Open delle Estathé 3x3 Italia Finals. A partire dai Quarti di Finale, le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube Italbasket. Le statistiche live di tutte le gare saranno disponibili su Fip Stats. Tutti gli aggiornamenti sul circuito sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su Fip Stats.

Da cinque anni Estathé, marchio del Gruppo Ferrero, è Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit e condivide con la Fip i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità. Protagonista nelle tappe del circuito 2026 e nelle Finals Giovanili, Estathé sarà presente anche nella giornata conclusiva di Riccione per portare in piazza la sua energia e la sua irrefrenabile voglia di divertirsi. Animazioni, giochi e momenti di intrattenimento coinvolgeranno appassionati e turisti, che potranno rinfrescarsi con il gusto unico e inconfondibile di Estathé e scoprire Estathé Sport, la nuova bevanda pensata per idratare e reintegrare i Sali minerali persi durante lo sport.La mascotte Estatheo sarà pronta a incitare il pubblico e a tifare le squadre in campo. Per i più piccoli verrà allestito, accanto allo stand Estathé, uno spazio con mini-canestri per cimentarsi nel basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé Sport.