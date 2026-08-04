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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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NewPrinces rilancia il marchio Gs

Al posto di Carrefour: sarà il brand di riferimento per le attività retail del gruppo.

NewPrinces Group compie il primo passo nel riassetto delle proprie attività retail e rilancia GS: sarà il brand di riferimento per le attività retail del Gruppo. Dal 1° agosto 2026, GS S.p.A. e Princes Retail S.p.A. sono state incorporate in Princes Property S.p.A., che contestualmente ha assunto la denominazione di GS S.p.A. Il patron Angelo Mastrolia, dunque, ha messo in atto quanto  contenuto nel...

Fc - 62270

EFA News - European Food Agency
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