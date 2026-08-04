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NewPrinces rilancia il marchio Gs
Al posto di Carrefour: sarà il brand di riferimento per le attività retail del gruppo.
NewPrinces Group compie il primo passo nel riassetto delle proprie attività retail e rilancia GS: sarà il brand di riferimento per le attività retail del Gruppo. Dal 1° agosto 2026, GS S.p.A. e Princes Retail S.p.A. sono state incorporate in Princes Property S.p.A., che contestualmente ha assunto la denominazione di GS S.p.A. Il patron Angelo Mastrolia, dunque, ha messo in atto quanto contenuto nel...
Fc - 62270
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency