Despar insieme a Spar International ai Campionati Europei di Atletica

Sarà sponsor principale della manifestazione, con una presenza televisiva su Rai 2 e Rai Sport.

Despar sarà al fianco di Spr International, gruppo internazionale di cui Despar Italia fa parte, in occasione dei Campionati Europei di Atletica di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto presso l’Alexander Stadium.

L’edizione di Birmingham rappresenta un appuntamento speciale per Spar International, che nel 2026 celebra 30 anni di partnership con European Athletics come sponsor principale della manifestazione. Dal 1996 questa collaborazione ha accompagnato il percorso dell’atletica europea, diventando una delle partnership più longeve nello sport continentale e portando il legame tra sport e comunità al centro di numerose iniziative in tutta Europa.

Per l’occasione, Despar Italia, parte del gruppo internazionale Spar, affianca questo importante appuntamento sportivo con una presenza televisiva dedicata sui canali Rai: l’Insegna dell’Abete sarà infatti protagonista su Rai 2 e Rai Sport attraverso i billboard “Questo programma è presentato da Despar” che apriranno e chiuderanno le trasmissioni dedicate alle gare per tutta la durata della manifestazione.

Attraverso la presenza sui canali Rai, Despar accompagnerà così il pubblico italiano durante la manifestazione, valorizzando la partnership trentennale tra Spar International ed European Athletics fondata su principi condivisi. Un legame con il mondo dello sport in sintonia con il percorso dell’Insegna dell’Abete che riconosce in passione, impegno e spirito di squadra alcuni dei valori che la rappresentano.