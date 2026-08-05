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L'etichetta c'é ma non si vede
Aldi UK e Arla avviano sperimentano tracciamento delle bottiglie per riciclo
A pochi giorni dall'entrata in vigore il 12 agosto della nuova normativa europea sul packaging sostenibile, l'ormai famigerata legge PPWR (leggi notizia EFA News) c'è chi si mette al vento. Accade in Gran Bretagna dove Aldi, azienda tedesca proprietaria di una delle maggiori catene di supermercati del mondo, e Arla Foods UK, filiale britannica della cooperativa lattiero casearia sede a Vilby, in D...
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EFA News - European Food Agency
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