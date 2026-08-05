L'etichetta c'é ma non si vede

Packaging e logistica Agosto, tempo di pacchi

Il 12 agosto entra in vigore il regolamento: il packaging diventa più complicato (e più costoso)

Sono tempi duri per il packaging. A partire dal cartone ondulato: pochi giorni fa Unilegion, società attiva in Europa nell'organizzazione e gestione di azioni legali collettive, ha fatto partire presso... more