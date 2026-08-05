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CLARA MOSCHINI

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Le rinnovabili salgono anche grazie anche al biometano

Report Mase sui consumi green, in rialzo del 20% nel 2025: svetta il fotovoltaico (+25%) ma anche il biometano sale (+5%)

Nel 2025  la quota dei consumi energetici complessivi coperta da rinnovabili, calcolata secondo i criteri della direttiva UE 2018/2001 (RED II), si è attestata al 20,2%, in crescita rispetto al 2024. È quanto emerge dal rapporto "La situazione energetica nazionale nel 2025", pubblicato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.Sul fronte elettrico, la produzione rinnovabile ha coperto co...

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EFA News - European Food Agency
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