Rinnovato accordo tra Conaf e Crea

Conaf, il Consiglio ordine nazionale dottori agronomi e forestali, e il Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, hanno rinnovato per altri 4 anni l'accordo di collaborazione volto a innalzare il livello qualitativo del sistema agroalimentare e forestale italiano, ispirato a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica lungo l'intera filiera...