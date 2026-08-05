Artisia by Barilla partecipa al Roma Bar Show 2026

Artisia by Barilla, la prima ed unica pasta stampata in 3D, partecipa al Roma Bar Show (15-16 settembre 2026 a La Nuvola Centro Congressi). Gastronomia, arte e design si incontrano per creare fingerfood scenografici per cocktail pairing fuori dagli schemi.

Frutto della ricerca di Artisia, brand innovativo di Barilla nato oltre 10 anni fa, Spaghetto 3D prende forma da un sottile filamento di pasta fresca lungo 6,727 metri che, attraverso un processo di stampa additiva, si trasforma in una struttura tridimensionale complessa e sorprendente.

Spaghetto 3D è stato studiato nei minimi dettagli per garantire che l’impasto, realizzato con sola acqua e semola di alta qualità, mantenga la stabilità durante l’estrusione, resista alla fase di essiccazione e conservi forma e consistenza in cottura. La forma a nido, compatta e armonica, è stata progettata per accogliere il sugo e amplificarne l’esperienza di gusto.

Il design nasce dall'ellisse tracciata nello spazio dai rebbi della forchetta mentre arrotolano gli spaghetti: un gesto quotidiano trasformato in un algoritmo. Durante lo sviluppo, una lieve caduta del filo in fase di stampa ha generato piccoli archi nella struttura; invece di correggerla, il team l'ha accolta come parte del progetto, lasciando che il comportamento della materia diventasse forma.

La stampante 3D studiata e brevettata da Artisia rappresenta, a sua volta, un’innovazione chiave: un sistema ingegnerizzato per realizzare formati di pasta impossibili da ottenere con metodi tradizionali, artigianali o industriali. Ad esempio, Spaghetto 3D è il primo formato di pasta stampata in 3D realizzato come un filo sospeso, senza supporti, che spinge la materia al limite tra il controllo progettuale e il comportamento naturale dell'impasto.

È da questo incontro tra ingegneria, artigianato e progettazione computazionale che nasce un pezzo di design capace di parlare di cultura della tavola, di Made in Italy, di arte e di convivialità.

Cucinare Spaghetto 3D è semplice: basta immergerlo in acqua bollente e salata per sette minuti, scolarlo con cura e aggiungere il proprio tocco personale di ingredienti. Le possibilità creative sono infinite: dalle reinterpretazioni dei grandi classici alle sperimentazioni più audaci. Alcuni chef lo hanno fritto, cotto al forno o reinterpretato in chiave dolce, utilizzando zucchero e acqua per creare dessert inaspettati.

Nasce così una nuova esperienza di spaghetto: immediata, pensata per essere presa con le dita e gustata in un solo boccone. Un gesto essenziale che crea nuovi rituali di consumo. Questa innovazione non è solo progettuale, ma anche gastronomica. Artisia collabora oggi con chef e realtà della ristorazione in Italia e all’estero, sviluppando anche progetti su misura.

Una microarchitettura pensata per scomparire in pochi istanti, ma capace di lasciare un segno. Un oggetto di design che unisce forma, funzione e piacere in un’unica missione: essere, semplicemente, bello e buono.