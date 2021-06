La Piadineria amplia l'offerta "free from"

“La Piadineria Tasty&Free” è il format che amplia l'offerta de La Piadineria con un ristorante interamente dedicato a chi deve mangiare senza glutine o lattosio, oppure deve adottare regimi alimentari specifici. Nel nuovo ristorante aperto in via Marangoni, a Milano, le ricette da provare sono molte: dai grandi classici preparati con prodotti senza glutine e senza lattosio alle nuove proposte studiate appositamente per accontentare anche il palato dei più esigenti e di coloro che seguono regimi alimentari specifici. Il locale farà anche da hub per il delivery su Milano tramite tutte le piattaforme.

La Piadineria Tasty&Free è stato presentato ufficialmente stamattina da Andrea Valota, ex responsabile di Burger King in Italia, recentemente nominato General Manager de La Piadineria. Secondo il manager “La Piadineria è la più importante catena Fast Casual Food del mercato italiano ed è impegnata in questo momento in un ambizioso piano di sviluppo. Siamo risusciti ad aprire 25 nuovi ristoranti nel 2020 e ne abbiamo in programma almeno altri 50 nel 2021. Il format Tasty&Free deve avere un bacino di utenza ampio, rappresenta una scommessa e necessiterà di un po’ di tempo e di fine tuning ma l’obiettivo è svilupparlo in parallelo al format principale”.

Nel corso dell'evento è stata presentata una ricerca Ipsos da Andrea Alemanno, Senior Client Officer di ricerca, dal titolo “La libertà di scegliere: esigenze alimentari alla prova del futuro”. L’analisi combina dati interni ed esterni a Ipsos sul tema free from e tendenze nella nutrizione, con alcuni carotaggi specifici, con approfondimento sull’impatto del covid-19 sulle abitudini di consumo e Intervista su un campione di 700 persone, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Dall’analisi emergono una serie di indicazioni interessanti, come la crescente attenzione agli ingredienti, alle intolleranze ed a stili di vita vegani e vegetariani da parte dei consumatori; il numero di italiani interessati ai prodotti ‘free from’ (2 su 3); e la crescente attenzione alla salute ed alla qualità nell’alimentazione. In più, secondo i risultati della ricerca, cresce la forte voglia di ‘fuori-casa’ nel 2021, trainata da socialità e comodità, ma chi è attento al ‘free from’ ha meno possibilità, specie in bar e fast food, e valuta con grande interesse un’offerta dedicata, comunque interessante per 3 Italiani su 4.

La Piadineria, fondata a Brescia nel 1994 da Antonio Milani, è controllata dal 2017 dal fondo di private equity Permira e ha attualmente oltre 280 locali.