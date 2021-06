La ripartenza dell’industria fieristica italiana

È tutto centrato sulla ripartenza dell’industria fieristica italiana il webinar organizzato da Aefi (associazione esposizioni e fiere italiane) per il prossimo 3 giugno (dalle 9.30 alle 13.00) in occasione della Ged2021, la giornata mondiale delle fiere promossa da Ufi (Global Association of the Exhibition Industr). A fare il punto sulla riapertura del "quartiere Italia" fissata il 15 giugno, gli operatori del settore e i decisori pubblici in materia di promozione. Supporti, strumenti e attività per la ripartenza saranno i macro-temi delle tre sessioni di lavoro. Dopo l’apertura del webinar di Maurizio Danese, presidente Aefi, e Kai Hattendorf, managing director e ceo di Ufi, il primo ordine del giorno prevede il focus sui supporti a sostegno della riapertura: dai finanziamenti per gli espositori alle agevolazioni per l’incoming fino alla promozione del nuovo calendario e agli accordi per la valorizzazione del territorio con gli interventi di Carlo Romeo, capo ufficio eventi e manifestazioni di promozione del sistema economico e direttore generale per la promozione del sistema paese del ministero degli Affari esteri; Maurizio Forte, direttore ufficio di coordinamento promozione del made in Italy Ice-Agenzia; Mauro Alfonso, ad Simest SpA; Pietro Piccinetti, amministratore unico e dg di Fiera Roma e Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera.

A seguire le istruzioni per l’uso in materia dei protocolli per la sicurezza e del trattamento dei dati a tutela della privacy con i referenti e coordinatori delle commissioni tecnica e giuridica di Aefi: Nazario Pedini, direttore operations Italian Exhibition Group; Giovanni Giuliani, direttore operation BolognaFiere; Alessandro Pavesi, direttore Venue – quartiere di Fiera Milano; Giovanni Barbato, chief internal auditor Veronafiere; Alessandro Savoia, direttore amministrazione e finanza BolognaFiere e la partecipazione di Sergio Fumagalli, esperto di data protection e membro del comitato scientifico Clusit.

Dagli strumenti alle attività con il contributo alla ripartenza di alcuni associati Aefi nell’ultima tavola rotonda in programma per la giornata mondiale delle fiere. A confrontarsi sulla promozione congiunta sui mercati internazionali, sulle iniziative in campo sociale e sul coordinamento dei calendari saranno Renzo Piraccini, coordinatore commissione internazionalizzazione di Aefi e presidente Cesena Fiera; Renato Pujatti, coordinatore commissione fiere in rete dell’associazione e presidente Pordenone Fiere; Massimo De Bellis, direttore generale Cremona Fiere; Domenico Lunghi, direttore business unit BolognaFiere e Emanuele Vietina, direttore generale Lucca Crea. Chiudono i lavori: Antonio Bruzzone, vicepresidente Aefi e direttore generale BolognaFiere e Luca Palermo, vicepresidente Aefi, ceo e direttore generale di Fiera Milano.

Per partecipare al webinar e ricevere il link di collegamento è necessario registrarsi a questo indirizzo.