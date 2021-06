Crédite Agricole si conferma la "banca verde" anche in Italia

In Francia è nota come la "banque verte", l'istituto di riferimento per il mondo agricolo. E anche in Italia il Crédit Agricole punta a crescere in questo ruolo, come dimostrano anche i risultati presentati dalla controllata Crédite Agricole Leasing Italia che a marzo 2021 ha erogato un importo totale di circa 107 milioni di euro per oltre 1.200 operazioni, finanziando oltre il 26% dei volumi dell’intero mercato e circa 23% delle operazioni di leasing.

“Il nostro Gruppo è da sempre attento alle esigenze del settore agricolo, uno dei pilastri dell’economia del Paese – ha dichiarato Massimo Tripuzzi, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia. La nostra società continuerà a supportare gli agricoltori e le aziende agricole italiane per le grandi sfide ambientali, sociali ed economiche che si trovano ad affrontare. Vogliamo essere partner finanziari dei nostri clienti per favorire ulteriormente la loro crescita; anche per tale ragione abbiamo in essere diverse partnership con primari player nazionali ed internazionali attivi nella produzione di macchinari destinati al settore agricolo”.