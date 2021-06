Piacere Modena: un piatto per promuovere le eccellenze del territorio

Un piatto, capace di raccontare Modena e le sue eccellenze. Di foggia originale, stile contemporaneo e con linguaggio grafico semplice, fresco e raffinato, con chiari riferimenti alla sua destinazione d’uso ma soprattutto al territorio modenese. Sono le caratteristiche de “Il Piatto Piacere Modena”, nato dall’iniziativa di Piacere Modena con l’intento di promuovere i prodotti modenesi a denominazione d’origine e i prodotti del marchio collettivo “Tradizione e Sapori” della Camera di Commercio di Modena, nel loro legame con il territorio provinciale.

Il Piatto” è stato ideato per la parte grafica dagli studenti delle classi quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Artistico Adolfo Venturi di Modena, e poi è stato materialmente realizzato da una ceramica modenese.

“Questo progetto – ha spiegato il Presidente di Piacere Modena Enrico Corsini – rappresenta una occasione importante per Piacere Modena ma soprattutto un messaggio positivo verso il territorio ed in particolare a categorie particolarmente provate dalle chiusure anti-Covid: il mondo della ristorazione, della scuola e del turismo. L’accoglimento e la condivisione di questo progetto da parte delle Istituzioni – ha aggiunto il Presidente - dimostra come Piacere Modena rivesta sempre più un ruolo strategico e sia sempre di più il punto di riferimento per l’agroalimentare della provincia di Modena”.

Attraverso questa iniziativa volta a valorizzare le eccellenze del territorio si è voluto altresì creare il terreno per un progetto di più ampio respiro che possa contribuire a rilanciare il mondo della ristorazione e del turismo nella Provincia di Modena. Piacere Modena, che accoglie al suo interno consorzi di produttori ma anche della ristorazione con Modena a Tavola e del turismo con Modenatur, può verosimilmente funzionare da catalizzatore delle energie di ciascuno e trasformarle in progetti concreti. Talora anche con il contributo della Camera di Commercio di Modena, che del progetto “Il Piatto Piacere Modena” è principale sostenitore.

“La Camera di Commercio è onorata di ospitare oggi la premiazione del progetto vincitore del concorso “Piatto Piacere Modena” – ha commentato il Presidente della CCIAA di Modena, Giuseppe Molinari - e di partecipare a questa iniziativa che coniuga diversi aspetti che abbiamo molto a cuore: in primis l’attenzione nei confronti dei giovani che vogliamo supportare e proiettare nel mondo del lavoro con programmi di collegamento e percorsi che li mettano in contatto con persone e attività che potranno rappresentare il loro futuro. La mission del progetto – ha aggiunto - coincide peraltro con uno degli obiettivi istituzionali del nostro Ente, cioè la promozione dei prodotti tipici modenesi, della cultura e delle tradizioni enogastronomiche del territorio, che fanno da traino anche al settore turistico, per il quale è partita in questi giorni anche l’iniziativa Welcome to Modena, che premia i visitatori con buoni sconto da utilizzare nelle strutture della filiera”.

Sono quindi cinque i lavori degli studenti dell’Istituto d’Arte Venturi premiati. Per la grafica si sono distinti Vittoria Ronchetti e, Daniel Salvaggio della 4E e Matteo Tamagnini della 4B. Per la forma del piatto il vincitore è Riccardo Tumiati della 4B, per il logo, infine, il gruppo di lavoro composto da Vittoria Ronchetti, Giada Guerra, Luca Gasparini e Giulia Gallina della 4E. Il premio per i vincitori delle varie sezioni del concorso, consiste in una donazione alla scuola per attrezzature tecniche, mentre gli studenti avranno la possibilità di effettuare uno stage nella primavera del 2022 presso le aziende che hanno partecipato al progetto.