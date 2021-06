Parte la prima edizione di Natural Born Wines

Domenica 20 e lunedì 21 giugno 2021 operatori e appassionati si danno appuntamento nel giardino di Villa Boschi (Vr) per la prima edizione di Natural Born Wines, salone dei vignaioli naturali. Un appuntamento per chi vuole gustare vini nati in piccole cantine, prodotti da viticoltori che praticano un’agricoltura rispettosa dell’ambiente La prima edizione dell'evento debutta in versione open-air nel giardino di Villa Boschi a Isola della Scala, la dimora settecentesca che sorge nella campagna veronese, tra risaie, fossati e antiche corti rurali. L’evento è curato da Sorgentedelvino, lo storico salone emiliano del vino naturale "che dal 2009 a oggi ha scandagliato i territori vitivinicoli italiani alla ricerca di veri e propri gioielli enologici", spiega una nota stampa. In questi due giorni di festa e di lavoro, operatori e winelovers potranno incontrare 70 vignaioli. Tutti i partecipanti aderiscono alla carta dei principi che riconosce alcuni valori comuni: l’agricoltura biologica o biodinamica in vigna, la vinificazione con i soli lieviti indigeni presenti sull’uva e l’uso limitato di solfiti.

“In campo vitivinicolo la biodiversità è un grande valore", racconta l’organizzatrice Barbara Pulliero, "non solo per la vitalità dell’ambiente in cui i vigneti si trovano, ma anche per l’armonia e la complessità dei vini che nascono dalla raccolta di queste uve”. Accanto ai vignaioli saranno presenti produttori artigianali di formaggi, conserve e salumi. Grazie alla partecipazione della Fiera del Riso di Isola della Scala, i visitatori potranno inoltre scoprire l’eccellenza del territorio: il riso Nano Vialone Veronese Igp proposto dal mastro risottaio Luca Brutti secondo le ricette tradizionali.