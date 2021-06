Gunvar Lenhard Wie nuovo direttore del Norwegian Seafood Council

A partire da agosto 2021, Gunvar Lenhard Wie sarà il nuovo Direttore Italia del Norwegian Seafood Council. Succede a Trym Eidem Gundersen che ha diretto

le attività del Norwegian Seafood Council in Italia negli ultimi cinque

anni.

Gunvar ha iniziato la sua carriera nel 1996 per poi nel 2001 conseguire un

Master in Commercio e Marketing presso la Macquarie University,

specializzandosi nel settore Food&Beverage.



Dal 2016, è entrato a far parte della squadra del Norwegian Seafood Council

dove come Direttore ha guidato con successo le sedi locali in Giappone e

Corea, occupandosi del marketing, delle attività di PR, della comunicazione

e di risk management per i due mercati.

"Ho il piacere di succedere ad un grande manager come Trym in questa nuova

opportunità professionale. Sono certo che la sua passione sarà di esempio

per raggiungere i nostri futuri e nuovi traguardi. Sono onorato per la

fiducia riposta in me e accolgo con grande entusiasmo questa nuova sfida", ha

dichiarato Gunvar L. Wie.