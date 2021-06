DalterFood nomina Andrea Guidi nuovo dg

DalterFood Group, realtà leader nella produzione e commercializzazione di formaggi di alta qualità, con una presenza in oltre 40 Paesi del mondo, ha nominato Andrea Guidi nuovo direttore generale per facilitare la realizzazione degli obiettivi del Piano Strategico 2021 – 2023 del Gruppo. È la prima volta che DalterFood Group si dota di questa figura all’interno della propria pianta organica.

Guidi vanta oltre trent’anni di esperienza in aziende leader del settore alimentare, da Barilla, a Fiorucci, a Nutkao, ad Acetum. Proprio in Barilla, dove ha lavorato per 14 anni, dopo avere ricoperto diversi incarichi nel marketing e nel commerciale, è stato Managing Director di diverse società di questo gruppo in Europa. Dal 2010 al 2015 è stato poi amministratore delegato di Nutkao, realtà di riferimento nel settore delle creme spalmabili a base di nocciola, e dal 2015 al 2018 è stato Ceo e Amministratore Delegato di Acetum, azienda leader di settore nell’aceto balsamico.

“Il 2021 – spiega Stefano Ricotti, presidente di DalterFood Group - segna per il nostro gruppo un momento di svolta. A livello nazionale e internazionale, la nostra offerta ha dimostrato di essere vincente su tutti i mercati, segno che siamo sulla strada giusta. Ma altre sfide sono all’orizzonte, a cominciare dal Piano Strategico 2021 – 2023, un triennio che ci vede impegnati in importanti progetti di crescita in termini di fatturato e redditività. Per questo abbiamo pensato all’individuazione di una figura dalla lunga esperienza nel settore del food – il suo curriculum di respiro internazionale che richiama il marketing, il commerciale e i ruoli dirigenziali ricoperti nel settore è un eccellente biglietto da visita - che senz’altro potrà aiutarci a diffondere ancora di più la cultura e l’apprezzamento per l’arte casearia “Made in Italy” in tutto il mondo".

“Sono onorato di entrare a far parte di questo gruppo – ha aggiunto Andrea Guidi – e ringrazio il CdA per avere puntato su di me. La globalizzazione dei consumi ha prodotto per il settore food tante nuove opportunità, generando al contempo diverse complessità un tempo del tutto sconosciute. Credo che DalterFood Group abbia tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista nel proprio settore e i risultati raggiunti finora parlano da soli. Mi hanno sempre attratto le nuove sfide e sono molto motivato a mettere tutta la mia esperienza a disposizione del Gruppo. Una realtà come questa, che ha la peculiarità di avere un pieno controllo di tutta la filiera e che da sempre fa della qualità la propria prerogativa, ci permette senz’altro di partire in vantaggio su molti mercati e per nuovi traguardi da conquistare”.