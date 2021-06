Winelivery diventa anche app per viaggiare

Winelivery, il servizio di consegna in 30 minuti e a temperatura di vino e altri drink, diventa ufficialmente anche app per viaggiare alla scoperta dei produttori di vino in Italia. Scaricando l’ultima versione dell’applicazione, si può accedere alla sezione “Gite in Cantina”, dove sono presenti: tour in cantina, pic-nic in vigna, degustazioni e molto altro. Dalla Sicilia all’Alto Adige, sono state selezionate le cantine più iconiche che hanno studiato delle esperienze prenotabili solo dai clienti dell’App per bere.

“Da quando abbiamo iniziato la nostra avventura con Winelivery abbiamo voluto avvicinare sempre di più gli amanti del vino a coloro che lo imbottigliano”, afferma Francesco Magro Ceo di Winelivery. “Devo dire che ogni volta che assaggio un vino in cantina il sapore è un’altro, è più ricco, più vero. Per questo abbiamo deciso di far vivere questa esperienza anche alla nostra community: in modo che, grazie alle parole e alle esperienze condivise dall’enologo, dal cantiniere e dal produttore, possano avere anche loro accesso ad un nuovo modo di vivere ciò che degustano”.